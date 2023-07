Reprodução Instagram - 18.07.2023 Jeniffer Nascimento espera uma menina

Após anunciar a gravidez na última sexta-feira (14), Jeniffer Nascimento contou, hoje (18), que a primeira filha dela com Jean Amorim se chamará Lara. Ontem (17), a atriz havia compartilhado com os seguidores que espera uma menina e perguntou aos fãs se eles já tinham papites do nome - que foi revelado nesta terça-feira (18).



“Lara. Linda como o sol, amanheceu em nós, ressignificando tudo em volta. Amor, seja bem-vinda. Gratidão por ter batido em nossa porta”, escreveram Jean e Jeniffer na publicação feita via Instagram na qual compartilharam o nome da bebê com os seguidores.



Os pais de primeira viagem se conheceram em 2014, durante as gravações de “Malhação - Sonhos”, trama escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm. O casamento aconteceu 5 anos depois, em 2019.



O último trabalho de Jeniffer na Rede Globo foi com a personagem Jéssica, da novela “Cara e Coragem”, folhetim da faixa das sete escrito por Cláudia Souto e que foi substituído pela atual novela da faixa: “Vai na Fé”, de Rosane Svartman.

