Murilo Huff e Gabriela Versiani





Na última terça-feira (18), o cantor sertanejo Murilo Huff e a influenciadora digital Gabriela Versiani celebraram um mês de namoro antecipado. O casal faz um mês hoje (19), mas resolveu adiantar as comemorações.



Isso porque o sertanejo fará um show nesta quarta-feira (19) e não conseguiria se encontrar com a namorada na data em que realmente marcam um mês de namoro. Através dos stories do Instagram, Versiani detalhou o motivo aos seguidores.



“Hoje vamos jantar de casalzinho, porque amanhã a gente faz um mês de namoro! Eu estava falando com a Aline agora e ela falou: ‘Cara, parece um ano’ e eu disse: ‘Parecem 10 anos’. Mas é um mês de namoro. Amanhã, o Murilo tem show, então a gente vai sair para jantar hoje”, explicou a influenciadora.



Alvos de diversos rumores de affair por serem vistos com frequência juntos, Huff e Versiani assumiram o romance somente no Dia dos Namorados (12/6). O pedido de namoro aconteceu na mesma época, alguns dias depois.



Antes de se relacionar com Gabriela, Murilo Huff namorou a cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021), com a qual teve um filho, Léo, de 3 anos de idade. A guarda do garoto é compartilhada entre o pai, Murilo, e a avó materna, Ruth Moreira .

