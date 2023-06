Discussão com a Mattel

A atriz contou à revista Time que o presidente e diretor de operações da Mattel, Richard Dickson, era contra uma cena do filme por a considerar "fora do tom". Ele chegou a pegar um avião para ir ao set discutir com a equipe do longa. Margot relatou que só conseguiu convencer o executivo da importância da cena após encená-la com a diretora Greta Gerwig na frente dele. “Quando você olha na página, a nuance não está lá. A entrega [do elenco] não está lá”, refletiu ela.