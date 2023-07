Reprodução TV Globo - 18.07.2023 Kate (Clara Moneke) e Hugo (MC Cabelinho) em "Vai na Fé"

O capítulo desta terça-feira (18) de “Vai na Fé” , folhetim da faixa das sete escrito por Rosane Svartman, mostrará os desfechos do plano elaborado por Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente): a prisão da personagem de Moneke e o ferimento de Hugo (MC Cabelinho) ao ser baleado.



O ‘sequestro falso’ planejado pelo casal - que, além do desejo de se vingarem de Theo (Emilio Dantas), queriam recuperar o dinheiro que o vilão roubou de Clara (Regiane Alves) - tinha o intuito de fingir que o herdeiro tivesse sido sequestrado e fazer com que Theo pagasse o resgate.



Contudo, os planos seguiram outros rumos. Mesmo que a dupla formada por Kate e Rafa tenha solicitado a Theo que não chamasse a polícia, o local em que eles estavam escondidos foi cercado por diversos policiais, já que o personagem de Emilio Dantas ignorou a solicitação e ligou para a polícia.



Rafa sairá do esconderijo, pedirá ao pai para a polícia sair, mas a prece não será atendida. Por isso, Kate e Hugo tentarão fugir, mas ambos acabarão detidos. A personagem de Moneke será presa e Hugo será levado à delegacia após ser baleado por um dos policiais.



Escrita por Rosane Svartman, “Vai na Fé” se encaminha para a reta final, com o último capítulo sendo exibido no dia 10 de agosto. “Fuzuê” , de Gustavo Reiz, substituirá o folhetim e estreará no dia 14 do mesmo mês.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: