Reprodução/Instagram - 18.07.2023 Samara Felippo

O retorno de Samara Felippo a teledramaturgia da Globo acontecerá na reta final de “Vai na Fé” - folhetim das sete escrito por Rosane Svartman e protagonizado por Sheron Menezzes, que dá vida à Sol. O fim da trama acontecerá no dia 11 de agosto.



Na novela, a artista Samara vivenciará uma ré confessa do assassinato do marido. Trata-se da personagem Vera Caldas, que solicitará o apoio de Lumiar (Carolina Dieckmann) e Benjamin (Samuel de Assis) para ser defendida das acusações.



O ex-casal será reaproximado pelo caso de Vera Caldas. Ainda que tenham encontrado outros parceiros, Lumiar e Ben não selaram definitivamente a reconciliação como amigos. É esperado que a amizade seja reconstruída com a defesa do caso do papel assumido por Samara Felippo.



Dona de um currículo vasto, o último trabalho de Felippo com novelas foi “Sete Pecados” (2007). Contudo, ela também fez participações pontuais em obras mais recentes na televisão, como a minissérie “Dercy de Verdade” (2012) e a série “O Caçador” (2014).

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: