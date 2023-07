Reprodução/Instagram Jeniffer Nascimento revela sexo do primeiro filho

Jeniffer Nascimento resolveu acabar com o mistério e revelar o sexo do primeiro filho . Com fotos em Noronha, a atriz contou que espera uma menina.

"Eu e minha MENINA. Palpites do nome?", escreveu ela na legenda da publicação.





A bebê é fruto do relacionamento da artista com o também ator Jean Amorim. Ainda no post, ela contou que está com 18 semanas de gestação.

O casal se conheceu durante as gravações de "Malhações - Sonhos", em 2014, e se casaram em 2019.

O anúncio da gravidez aconteceu na sexta-feira (15). "Felizes e surpresos com tudo o que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo... Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De 2 corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós", escreveram os atores.

