Paolla Oliveira estreou o quadro “Paolla Comenta” no Instagram nesta última quinta-feira (6). Através de perguntas, elogios e até mesmo críticas, que são separados pela equipe da atriz, ela responde aos seguidores de forma leve e descontraída, bem diferente de entrevistas formais.



Um dos fãs da cantora enviou: “Não aconteceu o jantar, aconteceu o quê no primeiro encontro?". Paolla , de maneira enfática e sugestiva, afirmou que o jantar aconteceu, mas que ela e Diogo trocaram as etapas. “Aconteceu o jantar! Massa com camarão, só que a ordem foi invertida… Jantamos depois! Sem mais detalhes”, respondeu Paolla.



Em seguida, a artista aproveitou para brincar com uma crítica vinda de um seguidor por ela ainda não ter engravidado . O comentário, que insinuava que ela tinha problemas hormonais, teve como resposta de Paolla: “Não entendeu nada, não é? Deixa para lá então, isso aqui não é problema hormonal, só um pouquinho de irritação”.



Paolla Oliveira voltará às telinhas com a segunda temporada da série “Justiça” , escrita por Manuela Dias e disponibilizada pelo Globoplay. Na trama, ela interpretará Jordana e fará par romântico com Milena (Nanda Costa). No entanto, trairá a parceira, que será presa e buscará vingança.

