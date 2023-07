Reprodução Instagram - 07.07.2023 Eli e Viih Tube no quadro 'Terapia de Casais'

Compartilhando a rotina com a criação da filha Lua, o casal formado por Eliezer e Viih Tube também conversa com os seguidores de assuntos relacionados à vida sexual pós-gravidez. Recentemente, eles viralizaram após Viih elogiar o marido na cama durante o quadro "Terapia de Casais".



A ex-BBB explicou o que a deixa com tesão na hora de se relacionar com Eli , que também é ex-BBB, é o ver na cozinha. “Tenho tesão nele quando ele está cozinhando. Acho muito sexy, aquele cenário: homem cozinhando sozinho, fazendo a janta e você deitadinha. Por mim, eu transo ali mesmo, lá no balcão”, revelou ela.



Em meio às revelações feitas pela esposa, Eli indagou a companheira e pediu que ela detalhasse algo que gostasse na cama. A influenciadora respondeu em seguida e surpreendeu não só os espectadores, como também os convidados, que foram Ya Burihan, ex-De Férias com o Ex Brasil, e o DJ Kaique.



“Tem muita coisa, amor! A forma do movimento que você faz com a língua é muito certo, não mude! Mas é sério homens: não é força, é jeito, não adianta vir com a língua dura. É leveza, isso aí não tem erro”, explicou.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente