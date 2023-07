Reprodução/ Instagram Irmã lamenta 10 anos da morte de MC Daleste: 'Nunca mais serei feliz'

Nesta sexta-feira , dia 07 de julho, é comemorado o Dia do Funk em São Paulo. A data é uma homenagem a Daniel Pedreira Sena Pellegrini, conhecido como MC Daleste. Ele foi assassinado há exatos 10 anos, em cima do palco do show no CDHU San Martin, em Campinas (SP). Carolina Sena Pellegrini, irmã do funkeiro, usou as redes sociais para lamentar a morte do artista.



Ela relembra momentos com Daleste nos stories do Instagram e declara o amor e a dor que sente após perdeu o irmão. "Sou tão orgulhosa de você, meu amor. Daria minha vida pela sua", disse ela em um dos posts.



Em outras publicações, Carolina chama Daleste de "minha alma gêmea", "meu grudinh" e "amor da minha vida". Em mais stories, ela diz ter saudade de Daleste e afirma: "Nunca mais serei feliz".



O drama de Carol e da família de Daleste vai além da perda do funkeiro. Até hoje, o crime não foi solucionado pela Polícia Cívil de Campina e o autor do crime não foi preso. O caso passou a ser apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo a partir de 2014, mas também não obteve resultados.



Após o crime, Daleste foi socorrido no Hospital de Paulínia, mas não resistiu após ter uma anemia aguda causada pela perda de sangue, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML).



