Choro e celebração à arte: velório de Zé Celso reúne família e amigos

Na madrugada desta sexta-feira (7), família e amigos se reuniram no Teatro Oficina, em São Paulo, para se despedirem do dramaturgo Zé Celso Martinez. Ele morreu na última quinta-feira (6) após ter 53% do corpo queimado em um incêndio no apartamente dele. Zé Celso era um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro.



O corpo de Zé Celso chegou 23h no velório (aberto ao público), que seguiu até às 09h, mas amigos e familares do artista começaram a chegar bem antes, no início da noite, para homenagear o dramaturgo e iniciar o Rito de Transmutação. Descalços e com roupas brancas, eles dançaram, cantaram e relembraram peças marcantes do diretor, como "Bacantes". Mesmo com a animação, os presentes não escondiam a emoção ao se despedir o ícone do teatro brasileiro.



Aplausos infinitos pro grande mestre Zé!



Fãs, artistas e público do Oficina estão agora no teatro, no Bixiga, para o início do Rito de Transmutação, à espera do corpo de Zé Celso Martinez Corrêa. Seu velório durará toda a madrugada até 9h da manhã, com muita festa e teatro à… pic.twitter.com/aAoFPchW6C — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 7, 2023

O Teatro Oficina, fundado por Zé Celso, estava lotado e a rua em que ele fica (Rua Jaceguai, 520, no Bixiga) também. Quando o corpo chegou, gritos como "Viva, Zé" foram entoados e as músicas e danças não pararam. Foram horas de homenagens para o dramaturgo, que marcou a arte pelo trabalho irreverente e ousado.



Homenagem ao Zé Celso aqui no Teatro Oficina agora 💚 pic.twitter.com/Ytpy8E7oi8 — Martha Raquel (@MarthaRaquel_) July 7, 2023





Além do marido de Zé, Marcelo Drummond - que apareceu abalado-, famosos também estiveram presentes no velório, como os atores Regina Casé, Páscola da Conceição, Júlio Andrade, Leopoldo Pacheco, Gabriel Braga Nunes, Júlia Lemmertz, Alexandre Borges, Cássio Escapin e Regina Braga e o médico Drázio Varella.







Rita Lee para transmutar Zé Celso 🌠



O público entoa "Menino Bonito" na despedida.

Gigante, do tamanho que ele merece.

Evoé, Zé!



📹 @tavaresneto__ #ZéCelso #RitaLee pic.twitter.com/eGXrADGIUB — TROPICÁLIA VIVA (@tropicaliaviva) July 7, 2023













