DIVULGACAO/REPRODUÇÃO Paolla Oliveira e Nanda Costa viverão par romântico na série Justiça 2, da Globo









As personagens de Paolla Oliveira e Nanda Costa terão um envolvimento criminoso e sexual na segunda temporada da série Justiça, da Globo. Milena vivida por Nanda, será presa por um assassinato cometido pela empresária musical Jordana (Paolla). Após deixar a cadeia, como parte de sua vingança, Milena vai chantagear a verdadeira criminosa para realizar o sonho de ser uma cantora.





No entanto, a aproximação vai se resultar em um caso ardente. De acordo com as informações divulgadas pela Patricia Kogut, do jornal O Globo, na quarta (3), as duas aparecerão juntas na cama e haverá várias cenas de beijo entre elas. A previsão é de que as gravações comecem em julho.

A produção vai estrear no streaming da Globo em outubro e em 2024 na TV aberta. As atrizes compartilharam momentos dos bastidores das gravações com a legenda: "É verdade esse bilhete". Veja:











*Texto de Lívia Carvalho

