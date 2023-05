Reprodução/Instagram Paolla Oliveira desabafa sobre pressão para formar família com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira desabafou com os seguidores sobre a pressão que receber para formar uma família com o namorado, Diogo Nogueira.

Uma fã questionou a atriz sobre o futuro do relacionamento com o cantor e sobre como lida com a pressão.





"Como lida com a pressão do mundo na mulher? Casamento, filhos... cai na pilha ou leva de boa?", perguntou o internauta.

"Todas nós enfrentamos isso a vida inteira. São vários temas: faculdade, estilo de vida, casamento, filhos, tantos outros", começou ela.

Na sequência, a artista falou da experiência dela. "Sabe o que eu faço? Eu procuro resistir às pressões vivendo a minha vida no meu tempo, do meu jeito. Essas decisões são muito pessoais, cada uma de nós deve ter o direito de decidir sobre o próprio ritmo, e sem pressão".

"Acho que o mais importante é a gente se sentir bem com as próprias escolhas. E se algo te incomoda, questione se isso realmente faz sentido para você ou se você tá fazendo alguma coisa só por uma pressão", aconselhou por fim.

