Paolla Oliveira foi a convidada do último episódio do podcast “Quem Pode, Pod”, exibido na terça-feira (13), e comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A atriz detalhou o relacionamento monogâmico com Diogo Nogueira, falou da vida sexual e também conversou sobre a pressão para que o casal tenha filhos.

“O que bomba lá em casa é uma lingerie bege, por exemplo. Ele [Diogo] gosta, mas ele prefere sem. Já fiz um truque, umas três vezes, andando com lingerie arrendada pela casa, mas falei ‘Amor, não vai rolar, não vou sustentar’. Gosto de estar confortável”, revelou aos risos.



Nos momentos em que Diogo está viajando para fazer shows, Paolla contou: “Eu gosto de vibrador, acho maravilhoso, porque meu marido viaja, ficamos muito tempo sozinhos em casa”. Além disso, ela detalhou que “prazer passa pelo cheiro no cangote, essa descoberta de explorar o outro: um cheiro, uma tirada de roupa, a troca com o outro”.



Questionada por Giovanna Ewbank sobre o incômodo da atriz com as expectativas de que ela se torne mãe, Oliveira desabafou sobre a pressão que sofre para ter filhos no atual relacionamento e adianta que isso ocorreu em relações passadas também. “Ser mãe tem que ser uma escolha genuína”, disse.

“Quando eu tinha 35 anos, as pessoas me perguntavam e já era uma pressão. Agora, com 40 anos, estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha. Tem que ser na liberdade, de gerar, de adotar, ou de não ter”, pontuou.

A atriz afirma que, no atual momento de vida, não planeja uma futura gravidez. No entanto, ressalta que suas opiniões podem mudar e que, caso isso aconteça, ela poderá, sim, ter filhos. Paolla também contou que tem óvulos congelados.

“Eu acho que estou me encaminhando para não ter [filhos], mas eu tenho óvulos congelados, por exemplo. Sou mulher, tenho capacidade de gerar um filho se eu quiser. Essa é minha decisão agora, mas, de repente, eu posso mudar, eu também tenho a liberdade de mudar de opinião. Nenhuma decisão tem que ser uma sentença”, concluiu.

