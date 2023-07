Reprodução Instagram - 03.07.2023 Bruna Marquezine e João Guilherme em fotos no Instagram

Em meio aos rumores de que estaria vivendo um romance com João Guilherme Ávila , filho do cantor Leonardo, a atriz Bruna Marquezine respondeu aos seguidores, por meio das redes sociais no último dominingo (2), sobre as especulações feitas a respeito da vida amorosa dela. Os comentários aumentaram após a festa junina promovida por Bruna na última sexta-feira (30).



Na comemoração, vídeos de Bruna e João brincando juntos com as típicas gincanas, como a laranja na testa, corrida do saco e touro mecânico, foram compartilhados no Instagram. Com isso, os fãs repercutiram o momento e reforçaram a ideia de que eles, de fato, estão namorando.



A atriz, no entanto, negou os rumores. Através de uma resposta feita no Twitter ontem (02), Marquezine ressaltou que está com compromissos para gravações em andamento e que não tinha tempo para beijar tantas bocas quanto os fãs especularam.



“Eu queria estar com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e tão problematizando. É domingo e hoje eu filmo até às 04h, sabe?”, respondeu ela, que está prestes a estrear na cinematografia internacional com o filme “Besouro Azul” , no qual é uma das personagens principais.



Outro comentário respondido por ela foi o de uma internauta que citava Jade Picon e atacava os fãs da ex-BBB, que já teve um relacionamento com João Guilherme. Em resposta, Bruna escreveu: “Parem com isso, por favor”.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!