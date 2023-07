Reprodução/Instagram Stênio Garcia está internado com quadro de septicemia aguda

A atriz e esposa de Stenio Garcia, Marilene Saade, publicou nas redes sociais uma atualização sobre o estado de saúde do ator. Stenio foi internado com um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

"Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", informou Marilene.

Segundo a atriz, a harmonização feita por Stenio não tem relação nenhuma com o quadro de infecção: "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês."

O ator foi internado no sábado (1) com fortes dores nas pernas em um hospital na Barra da Tijuca. Ele respira normalmente e faz tratamento para eliminar a bactéria, segundo sua assessoria.

Stenio passou por vários exames desde que foi internado, incluindo tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos.

De acordo com a assessoria, o artista está tomando antibiótico para “eliminar a infecção bacteriana”.

Depois de tomar antibiótico de forma intravenosa, o ator já teve uma melhora e segue internado acompanhado da mulher.