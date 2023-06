Reprodução/Instagram João Guilherme

Nesta quinta-feira (29), João Guilherme utilizou suas redes sociais para rebater críticas feitas por Nego Di e repostadas por Rafael Cardoso. Os ataques ocorreram devido ao uso de um cropped por parte de João. Nego Di associou a vestimenta à sexualidade e proferiu comentários considerados homofóbicos, enquanto Rafael Cardoso compartilhou o vídeo.

João Guilherme abriu espaço para discutir os últimos acontecimentos e ressaltou a importância de utilizar a plataforma para promover conversas relevantes, especialmente durante o mês do orgulho LGBTQIAPN+.





Sem mencionar os nomes dos envolvidos, o ator e influenciador expressou sua indignação diante do uso do alcance e influência por parte de duas figuras públicas para disseminar ódio e preconceito, quando poderiam ser aliados de uma causa tão significativa.

João Guilherme enfatizou o desejo de usar a influência para propagar o bem. Ele também expressou estar revoltado com o fato de esses comentários terem vindo de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter uma mente mais aberta por viver da arte. A atitude é incompreensível, segundo ele.





