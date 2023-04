Reprodução/Instagram Bruna Marquezine cai no choro com o trailer de 'Besouro Azul'

Bruna Marquezine compartilhou com os seguidores a sua reação com o primeiro trailer de 'Besouro Azul'.

Ansiosa, a atriz caiu no choro com as imagens do seu primeiro projeto profissional internacional.

🚨VEJA: A reação da Bruna Marquezine ao ver o primeiro trailer de #BesouroAzul .



O longa faz parte do universo da DC Comics (DC) e será protagonizado por Xolo Maridueña, que também estrelou a série ‘Cobra Kai’. No papel de Jaime Reyes, o ator fará par romântico com a artista brasileira e dará vida a um dos heróis mais antigos da franquia.

Além de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, a produção também conta com atores renomados e já conhecidos pelo público, como:

Susan Sarandon como Victoria Kord;

George Lopez como tio Rudy Reyes;

Adriana Barraza como Nana;

Damián Alcázar como Alberto;

Raoul Max Trujillo como Conrad Carapax;

Belissa Escobedo como Milagro Reyes.





