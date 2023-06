Divulgação Bruna Marquezine e Sergio Malheiros contracenam juntos e Amor da Minha Vida, no Star+









Bruna Marquezine estreará em uma nova série nacional de comédia romântica ao lado do ator Sergio Malheiros. A produção original do Star+, Amor da Minha Vida, está prevista para ser lançada em 2024 e contará a história de Bia e Victor, dois jovens adultos que têm diversos relacionamentos com quem pensam ser "os amores de suas vidas".





Na trama, os melhores amigos e grandes confidentes um do outro têm experiências distintas quando o assunto é romance. Enquanto Victor vive um relacionamento antigo que caiu no tédio, Bia coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos, sem nunca acreditar no amor.

Gravada no Rio de Janeiro e em Brasília, a série é realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company. Além de protagonizar a série, Bruna Marquezine é produtora associada e também participa das reuniões criativas com os roteiristas.

Em abril, a artista havia pegado os fãs de surpresa ao anunciar o seu próximo projeto em suas redes sociais. Ainda sem data de estreia, Amor da Minha Vida é dirigida por René Sampaio (Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo) e roteirizada por Matheus Souza (A Última Festa, Onde Está Meu Coração), a série protagonizada por Marquezine também será estrelada por Sérgio Malheiros, Danilo Mesquita, Sophia Abrahão, João Villa, Rayssa Bratilieri, Malu Rodrigues, David Reis e Ana Hikari.





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho