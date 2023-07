Reprodução/Instagram 02.07.2023 Jade Picon mostra detalhes de sua viagem à Tailândia

Jade Picon está encantada com a cidade de Bangkok, na Tailândia, desde o momento chegou ao país neste sábado (1º) e tem compartilhado com seus seguidores do Instagram todos os detalhes da viagem. Menos de duas horas depois de desembarcar, a atriz e influenciadora já estava pronta para ir à academia.

"Cheguei e já estou indo para a academia. Eu estou chocada porque saí [do quarto] como se a academia fosse no térreo e vou ter de pegar um barco para chegar até lá. Isso sim que é para testar a força de vontade do ser humano", brincou ela.



Neste domingo, ela passeou pelos pontos turísticos mais famosos de Bangkok, compartilhou vários cliques usando um look arrasador e, mais uma vez, mostrou seu perrengue ao compartilhar um vídeo suando devido ao calor intenso do local.

"Aqui é assim, você está andando na rua e, do nada, você vê uma coisa mais linda que a outra", comentou. "O calor daqui é bem tranquilo, então pode vir", ironizou.

Jade também foi ao país para representar uma grife de joias de luxo e visitou Wat Pho, o templo do buda deitado, que é muito famoso entre os turistas e se mostrou impressionada com a grandiosidade do lugar.

"Simplesmente surreal. Vocês não têm noção. Eu estou apaixonada por isso aqui, sério", falou.

Veja as fotos publicadas por Jade: