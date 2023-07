Foto: Reprodução / YouTube Rihanna emplaca 10 músicas com 1 bilhão de plays cada e faz história





A popstar Rihanna conquistou mais uma importante marca em sua carreira nesta semana: ela acaba de se tornar a primeira artista feminina com 10 faixas que bateram a expressiva marca de 1 bilhão de streams cada uma .

Além disso, a cantora é a sexta artista mais ouvida da plataforma de streaming Spotify .





A décima faixa a figurar entre as que ultrapassaram a barreira do bilhão é FourFiveSeconds , uma luxuosa parceria com Paul McCartney e Kanye West , que foi lançada em 2015.

Agora, tal sucesso se junta a outros megahits que atingiram 1 bilhão de plays , como Diamonds, Umbrella, Love On The Brain, We Found Love, Needed Me, Good Girl Gone Bad e Work .

Rihanna também faz enorme sucesso no mundo empresarial, se destacando com uma das 15 mulheres mais ricas dos EUA , principalmente pelo seu trabalho na marca Savage x Fenty .