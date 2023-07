Reprodução/ Instagram Morre Leandro De Niro Rodriguez, neto de Robert De Niro

O neto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, morreu. A informação foi compartilhada pela mãe de Leandro e filha do ator, Drena De Niro, nas redes sociais, neste domingo (2).



"Meu doce e lindo anjo. Eu te amei para além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga", escreveu Drena.

"Você tem sido a minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você. Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo.Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz e no paraíso eterno, meu menino querido", completou.

+ Fique por dentrod o mundo dos famosos no iG Gente!



A mãe de Leandro não deu mais informações sobre a causa da morte. Ele participou do filme "Nasce uma estrela", em 2018, ao lado de Drena. Ela, que é atriz, é a filha mais velha do ator. Niro tem sete filhos.