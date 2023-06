Reprodução/Instagram - 08.06.2023 MC Daniel disse que quase foi preso em Paris





MC Daniel compartilhou que levou um novo "enquadro" da polícia em Paris, na noite desta quarta-feira (7). Este não foi o primeiro caso envolvendo as autoridades que o cantor passou durante a viagem pela França, já que ele desabafou anteriormente sobre uma abordagem que recebeu por desobedecer leis de trânsito do local .

"Apenas um registro que quero deixar aqui, desse dia incrível com pessoas incríveis. Para finalizar, quase fui preso aqui em Paris, porque deixamos um amigo no caminho e eles averiguaram a situação cogitando que eu e meus colegas de profissão fôssemos marginais pessoas canalhas. Mas no fim viram que somos trabalhadores", afirmou em uma publicação no Instagram.





No vídeo, Daniel aparece com o grupo de brasileiros interagindo com os policiais franceses. "Ainda bem que eles conheciam a sub celebridade e fomos liberados [risos]. Faltou me dar um abraço", debochou o funkeiro nos stories da rede social, onde mostrou ter mais de 6 milhões de visualizações.

O novo "enquadro" acontece após um dia polêmico para MC Daniel. O cantor viveu rumores de separação da atriz Mel Maia e ameaçou Léo Dias após o caso . Diante da repercussão, também brigou com Nego do Borel por conta dos boatos e a pivô de uma suposta traição do funkeiro ainda se pronunciou .

