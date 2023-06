Amigos na berlinda

Dionisio colocou Thiago Servo no lugar dele na zona de risco e pegou os participantes de surpresa com a decisão, que colocou três amigos juntos na berlinda. "Queria uma escolha que refletisse na escolha de Erick, porque ele me desejou o mal. Queria que esse mal voltasse dobrado para ele, que ele fosse [para berlinda] com dois aliados dele [...] Vou colocar Thiago Servo, porque é uma pessoa que influencia muito no ser do Erick", justificou o humorista.