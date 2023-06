Reprodução/Instagram MC Daniel e Mel Maia

Os rumores em torno do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel estão tomando conta das redes sociais nesta quarta-feira (07).

Em meio às polêmicas do cantor , que surgiu no Instagram rebatendo comentários de Nego do Borel e alfinetando o colunista Léo Dias, Mel Maia surgiu nos stories desconversando a história.





“Quem tá aqui atrás de fofoca, aproveita pra acompanhar o meu progresso na academia.”, afirmou a atriz.

Mel optou por fugir das tretas e deu a entender que não vai se pronunciar sobre o ocorrido ainda, mas garantiu que continuará publicando conteúdos do cotidiano.

🚨VEJA: Mel Maia atualiza seus stories após notícias envolvendo seu nome: “Quem tá aqui atrás de fofoca, aproveita pra acompanhar o meu progresso na academia.”



pic.twitter.com/V8LoL7FPId — CHOQUEI (@choquei) June 7, 2023





