MC Daniel usou o Instagram para fazer um desabafo após receber elogios do avô. A reflexão veio depois do funkeiro ser enquadrado em Paris, na França, por desobedecer leis de trânsito do local.

"Carro, moto, casa, fama, nenhum dinheiro no mundo paga o orgulho e respeito de quem me criou para o mundo. Minha maior alegria é ser honesto, ter caráter, respeito e lealdade a quem me ama", escreveu ela.



Nos stories, dá para ouvir o áudio do avô de MC Daniel: "Estou orgulhoso de você por toda a dignidade e honestidade". O funkeiro, então, continuou: "Te amo, vô. Você é o meu exemplo. Sei que não entende nada disso, e nem liga. Mas eu faço questão de expor".

