Nego do Borel gravou uma sequência de stories no Instagram nesta quarta-feira (07) para responder uma alfinetada de que recebeu de MC Daniel em uma publicação do colunista Leo Dias.

No vídeo, Borel procura aconselhar Daniel a ter mais controle emocional. O funkeiro carioca afirmou que o colega paulista está em alta e por isso precisa ter controle emocional para lidar com o sucesso.





“As pessoas querem dar [notícias do] MC Daniel o tempo todo, querem dar o cara que tá na mídia, que tá na crista”, afirmou Nego.

O veterano seguiu aconselhando o colega e lembrou-se da carreira. “Se eu pudesse ter a tranquilidade que eu tenho hoje, antigamente, quando eu comecei a fazer sucesso e tudo mais, seria tudo diferente.”, destacou.

Mais cedo, Borel havia comentado em uma publicação que afirmava o fim do relacionamento de Daniel com a atriz Mel Maia. "Que isso Léo, está mais rápido do que um foguete", disse ele.

Daniel fez questão de rebater o comentário. "Essa notícia é mentira, se fosse você seria verdade, algo com agressão ou de talarico, bem sua cara", respondeu o MC ao funkeiro.

