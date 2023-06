Reprodução/ Instagram MC Daniel ameaça Léo Dias após polêmica: 'Vai sentir na pele'

Nesta quarta-feira (7), se estabeleceu uma polêmica entre MC Daniel e Léo Dias. O funkeiro se revoltou após o jornalista noticiar uma curtida do cantor em uma foto antiga da ex-amante do jogador Casemiro. Além disso, Léo Dias publicou que MC Daniel e Mel Maia teriam terminado após uma crise no namoro. Ele ainda insinuou que o fim do relacionamento teria sido motivado por uma traição por parte do funkeiro.

Após trocarem ofensas na internet, MC Daniel teria mandando um áudio ameaçando o jornalista. “Você é comédia e maldoso, todo mundo peida pra você, eu não vou peidar pra vc não. Cê vai ver, cê vai ver, cê vai ver, você vai sentir na pele meu parceiro. Você vai conhecer o Daniel de verdade", iniciou a fala publicada pelo perfil @segueacami no Instagram.



O áudio, que tem a voz de MC Daniel, continuou: "Sou famoso vai fazer um ano. Minha vida inteira eu não fui famoso, corri atrás, dei a vida, deu o sangue para estar onde estou hoje, para vir um p*u no c* desse igual você para ficar falando m*rda de mim na internet".

🚨AGORA: MC Daniel ameaça Léo Dias após o jornalista dizer que ele e Mel Maia terminaram:



“Você é comédia e maldoso, todo mundo peida pra você, eu não vou peidar pra você não. Você vai conhecer o Daniel de verdade”. pic.twitter.com/b969ZU0UHj — CHOQUEI (@choquei) June 7, 2023





MC Daniel postou stories no Instagram e assumiu que mandou áudios para Léo Dias. O funkeiro falou que será a última vez que ele tocará no assunto e pontuou: "Não aceito que falem mentira de mim. As pessoas postam várias paradas e nem ligo. Mas a dele é a quinta vez. Por que não falou quando eu trabalhava de auxiliar de limpeza no Outback",

"O que ele mandar daí, eu vou mandar daqui, já tem três bazucão aqui", continuou Daniel.

Por fim, o namorado de Mel Maia contou que Léo Dias chanatgeia as pessoas. "Ele não tem credibilidade nenhuma. Eu não baixo cabeça para policia, político, para bandido, para páginas de fofoca, para mano igual a ele. Não devo, não temo. Ele chantageia as pessoas mano".

