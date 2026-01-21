Reprodução/TV Globo Sarah Andrade enaltece Gil do Vigor

Na tarde da última terça-feira (20), no BBB 26, Sarah Andrade chorou ao falar sobre sua amizade com Gil do Vigor. Os dois foram aliados na 21ª temporada do reality show da Globo e continuaram amigos fora da atração, mesmo após a loira ter sido eliminada antes do economista.

"Ele é incrível, sou fã dele não só como jogador do Big Brother", disse Sarah. A loira, então, relembrou a briga icônica que o pernambucano teve com Pocah, o que rendeu muitos memes nas redes sociais: "Eu segurava o riso porque era engraçado".

Sarah Andrade se emocionou bastante ao falar do amigo e fez elogios: "Nunca houve maldade nas coisas que ele falava e fazia. Eu e ele tivemos uma conexão absurda. Tanto que entrei aqui com a expectativa de encontrar um novo Gil, e não encontrei. Ele me ajudou muito aqui dentro. Não tem outro como ele", revelou a participante do Big Brother Brasil 26.

BBB 26: Gil elogia Sarah

Apresentador do Bate-Papo BBB, Gil do Vigor também enalteceu a amiga. "Minha conexão com a Sarah é muito especial. Ela esteve comigo em um dos momentos mais marcantes da minha vida", disse o economista.

Nas redes sociais, internautas reagiram. "Ela querendo um Gil para se escorar e a torcida dela achar que ela é 'jogadora'", comentou um. "Ela vive muito o passado e esquece de viver o que está acontecendo agora. Pior estratégia de jogo possível", opinou outro.

Tudo sobre o BBB 26

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou no início de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.