Reprodução/Internet Globo quer escalar Bella Campos para a novela das sete que substituirá Coração Acelerado

A Globo iniciou conversas com Bella Campos para garantir sua escalação em uma das próximas novelas da casa. A direção aposta na popularidade da artista junto ao público jovem para alavancar a audiência. O interesse aumentou após o êxito dela como a vilã Maria de Fátima no remake de Vale Tudo (2025).

A área de dramaturgia deseja a presença da atriz no elenco da trama que substituirá Coração Acelerado, que estreou na faixa das sete recentemente. O folhetim terá autoria de Juan Jullian, colaborador de Dona de Mim e roteirista da elogiada série de terror Reencarne (2025). A informação é da Folha de S.Paulo.

Contrato por obra



ainda não possui acordos fechados para a televisão neste ano. O único lançamento previsto em sua agenda atual é o filme Cinco Tipos de Medo, com estreia nos cinemas agendada para abril. A história tem como cenário a cidade de Cuiabá (MT), local de nascimento da famosa e palco da narrativa.

A artista chegou a negociar um contrato fixo com a emissora no ano passado. No entanto, ela optou por manter o modelo de vínculo por obra para ter mais liberdade na gestão da carreira. A decisão visava garantir maior flexibilidade para a escolha de seus trabalhos futuros no mercado audiovisual.