Reprodução/ GNT/ Globoplay Juliette no "Saia Justa" e Sarah no "BBB 26"

Campeã do "Big Brother Brasil 2021", Juliette Freire teve uma declaração interpretada pela web como uma resposta à Sarah Andrade. O pronunciamento ocorreu após a sister do "BBB 26" resgatar uma polêmica com a vencedora.

"Galera, vocês já ouviram aquele negócio de soltar o anjo? Pesquisem. Eu estou amando vocês com os cactos. Acho que a gente precisa, né? Estamos tão ‘para sempre lembrados’ que a gente tem que honrar nosso berço, nossas raízes”, disse a cantora, em conversa com os fãs no X, antigo Twitter.





O que Sarah disse?

No "Big Brother Brasil 2026", a sister criticou a conduta da paraibana no "BBB 21", citando um episódio específico no qual ela foi acusada de comer toda a cobertura de um bolo de chocolate feito por Fiuk.

Na época, a própria edição do programa mostrou que ainda havia cobertura no doce após Juliette ter tirado uma fatia. Todavia, para Sarah, que posteriormente foi eliminada com 76,76% de rejeição do público, a advogada estava errada.

“Vem uma única pessoa e pega uma fatia e toda a cobertura. Como é que vocês iam ficar? Só que lá de fora, a pessoa que fez isso ainda ficou sendo a correta. Aqui de dentro, meu amigo, a gente briga por comida. Porra, não pensou no resto da galera toda? Só que lá de fora ela ainda ficou sendo a pessoa correta. Não é certo, cara, tem que pensar no geral", afirmou ela.





Relembre

Durante as primeiras semanas do "BBB 21", Juliette e Sarah eram muito próximas. As duas, inclusive, formavam um trio, completado pelo economista Gil do Vigor. Aos poucos, elas se afastaram e as torcidas se tornaram rivais.

Sarah Andrade foi a oitava eliminada. Já Juliette foi a última a deixar a casa, sendo coroada como a grande campeã da edição, com 90,15% de aprovação dos espectadores.

A vencedora ganhou prestígio na Globo, apresentando o "TVZ" no Multishow e atuando agora como uma das titulares do "Saia Justa", no GNT.

Além disso, assim que deixou o confinamento, teve a trajetória contada em um documentário, disponível no Globoplay, o serviço de streaming do Grupo Globo. A obra foi intitulada como "Você Nunca Esteve Sozinha - O Doc de Juliette".