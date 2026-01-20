Reprodução/Instagram Xanddy Harmonia tranquiliza fãs após internação.

Após ser internado com um quadro de gastroenterite de origem infecciosa na noite desta segunda-feira (19), o cantor Xanddy Harmonia atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, o artista disse que está bem.

"Fala, minha torcida linda! Passando aqui pra tranquilizar vocês e dizer que está tudo bem. Ontem, rolou um susto. Eu ainda estou aqui sendo muito bem tratado no Hospital Aliança. A gente se encontra muito essa semana ainda", garantiu o baiano.





Apesar do susto, Xanddy demonstrou gratidão pela oportunidade de poder receber atendimento médico. Apesar disso, o cantor afirmou que a internação acendeu um alerta. "Graças a Deus que a gente tem a oportunidade de se cuidar. E quando essas coisas acontecem, é um sinal de alerta."







No vídeo, Xanddy ainda agradeceu ao cantor Belo e ao público por participarem da "Melhor Segunda-Feira do Mundo", projeto musical de Xanddy que estava marcado para acontecer nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Com a ausência do cantor baiano, Belo o substituiu no evento.

O artista finalizou seu pronunciamento prometendo que, em breve, o evento musical voltará a ser realizado na capital carioca.

O que é gastroenterite infecciosa?

A gastroenterite é uma inflamação do trato gastrointestinal, que pode ocorrer tanto nas paredes do estômago quanto nas alças intestinais. As gastroenterites infecciosas, são causadas por algum tipo de micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria. As informações são da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

Os sintomas mais comuns envolvem vômito, dores abdominais, diarreia e, em certos casos, febre, náuseas e perda de apetite.

A gastroenterite é uma doença aguda, possuindo um tempo determinado e autolimitado de uma semana de duração. Casos mais severos, no entanto, podem ultrapassar dez dias de duração.