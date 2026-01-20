Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo em janeiro de 2025

Demitido pela Globo em janeiro de 2025, Rodrigo Bocardi analisou o atual momento vivido pela televisão brasileira e anunciou os detalhes da nova fase do projeto Boca TV, que passará a operar como um canal ao vivo com programação 24 horas.

Com longa trajetória no jornalismo local,afirmou que a televisão enfrenta uma crise diante do avanço das plataformas digitais. “Essa história de voltar à TV é isso: você vê os projetos legais, só que o modelo ‘TV’ enfrenta uma dificuldade diante do digital, que surge de uma forma pulverizada, gigante, mas também irresponsável e a gente tem que cuidar disso, né!”, afirmou em conversa com Ronnie Von, na RedeTV!.

Novo projeto

Apesar das críticas, o comunicador deixou claro que cogita retornar à televisão convencional, caso haja um equilíbrio entre os envolvidos. “Eu tenho dito, quero voltar, gosto da TV, mas tem que ser um projeto que seja bom para quem está produzindo, apresentando, viabilizando e exibindo. Se for bom para todo mundo, vamos ser felizes juntos”, pontuou o jornalista.

Rodrigo Bocardi detalhou os planos de expansão do Boca TV, que deixará de ser apenas um canal de WhatsApp. “Vai ser um canal 24 horas ao vivo. Um dos programas só comigo, os outros serão com outras pessoas. E sabe onde vai ser? Numa avenida movimentada de São Paulo, o estúdio inteiro de vidro, com caixa de som para fora, onde as pessoas todas vão poder ir lá e ficar assistindo”, revelou.

O comunicador também falou sobre a saída dae afirmou que não queria deixar a emissora. “Essa história eu já falei sobre isso, sobre minha saída, já declarei pra todo mundo que era algo que eu não queria, enfim. Eu só tô olhando o que tem de bom aí pela frente”, revelou.