Aline Campos se despediu de todos menos de Ana Paula

Aline Campos foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB 26). Ela disputava a permanência na casa com Paula Renault e Milena, mas foi escolhida por 61,64% da média dos votos para sair, no primeiro paredão do reality, nesta terça-feira (20). 

Ana Paula Renault e Milena, ficaram com 5,86% e 32,50% da média, respectivamente. Antes de sair do BBB 26, Aline se despediu de todos os participantes, menos de Ana Paula, que permaneceu na casa enquanto a ex-sister saía do programa.

Confira, abaixo, todos os percentuais da votação do BBB 26:

Aline Campos

  • •Média: 61,64%
  • •Voto Único: 60,42%
  • •Voto Torcida: 64,50%

Ana Paula Renault

  • •Média: 5,86%
  • •Voto Único: 6,56%
  • •Voto Torcida: 4,23%

Milena

  • •Média: 32,50%
  • •Voto Único: 33,02%
  • •Voto Torcida: 31,27%


Como foi formado o paredão

Na última quinta-feira (15),  Marcelo atendeu o Big Fone  e ganhou imunidade na berlinda. Ele também deveria indicar uma pessoa que formaria o primeiro paredão da casa mais vigiada do Brasil. Aline Campos foi a escolhida e deu um contragolpe em Ana Paula Renault.


O Líder Alberto Cowboy, vencedor da prova, teve que escolher entre seus alvos do Na Mira do Líder e indicou Milena por falta de troca com a sister.

