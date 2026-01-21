Reprodução | TV Globo Aline Campos se despediu de todos menos de Ana Paula

Aline Campos foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB 26). Ela disputava a permanência na casa com Paula Renault e Milena, mas foi escolhida por 61,64% da média dos votos para sair, no primeiro paredão do reality, nesta terça-feira (20).

Ana Paula Renault e Milena, ficaram com 5,86% e 32,50% da média, respectivamente. Antes de sair do BBB 26, Aline se despediu de todos os participantes, menos de Ana Paula, que permaneceu na casa enquanto a ex-sister saía do programa.

Confira, abaixo, todos os percentuais da votação do BBB 26:

Aline Campos

•Média: 61,64%

•Voto Único: 60,42%

•Voto Torcida: 64,50%

Ana Paula Renault

•Média: 5,86%

•Voto Único: 6,56%

•Voto Torcida: 4,23%

Milena

•Média: 32,50%

•Voto Único: 33,02%

•Voto Torcida: 31,27%



Como foi formado o paredão

Na última quinta-feira (15), Marcelo atendeu o Big Fone e ganhou imunidade na berlinda. Ele também deveria indicar uma pessoa que formaria o primeiro paredão da casa mais vigiada do Brasil. Aline Campos foi a escolhida e deu um contragolpe em Ana Paula Renault.





O Líder Alberto Cowboy, vencedor da prova, teve que escolher entre seus alvos do Na Mira do Líder e indicou Milena por falta de troca com a sister.