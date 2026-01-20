João Guilherme se pronunciou nesta terça-feira (20) sobre a polêmica envolvendo o BBB 26, comentou a repercussão de uma publicação nas redes sociais e declarou apoio à participante Ana Paula Renault. O ator falou após internautas interpretarem uma postagem como indireta para Larissa Manoela, sua ex-namorada.
O posicionamento foi feito por meio de publicações no X, antigo Twitter, onde João explicou a intenção da mensagem e deixou clara a opinião sobre o jogo. O ator negou que a postagem tivesse relação direta com Larissa Manoela. Ele escreveu: "Nem tudo é indireta pra alguém… a edição hitou e eu tenho meus favoritos".
Em seguida, o ator comentou sobre Ana Paula Renault e disse que está alinhado com a postura adotada pela sister no BBB 26. "Me alinho ao posicionamento da Ana Paula até agora, só isso… ela é meio que diva", afirmou.
Entenda o início da polêmica
A controvérsia começou após Larissa Manoela se posicionar durante o Sincerão e defender Aline Campos. Na ocasião, a atriz criticou Ana Paula Renault com a declaração: "Não entendi o problema com a meditação, se fizesse ou ao menos tentasse, talvez conseguisse analisar internamente quantas questões carrega. Nitidamente uma pessoa que não quer evoluir. Uma pena!".
Pouco depois, João Guilherme publicou uma foto ao lado de Maisa e Ana Paula Renault, o que foi interpretado como provocação indireta. Na legenda, ele escreveu: "Aquela amiga que está sempre certa…". A sequência de postagens levou seguidores a associarem o conteúdo à crítica feita por Larissa Manoela.
Enquanto a discussão avançava fora da casa, o clima também seguia tenso no confinamento. Matheus relatou um conflito com Ana Paula Renault e afirmou: "Ela ficou brava comigo porque ela achou que eu tava atacando ela. [...] Eu fiquei triste com a Ana Paula, hoje ela veio me ameaçar. Porr*, dizer que ela é perigosa pra mim. Perigosa é a fome que eu tenho de entrar aqui e ganhar essa porr*. Isso é perigoso, tá ligado".
Jordana também comentou a situação e disse: "Alguns posicionamentos, a forma de se posicionar que eu me posiciono diferente". A fala indicou que nem todos concordam com a maneira direta adotada por Ana Paula no reality.