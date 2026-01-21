Instagram/TV Globo Revanche! Aline critica look de Ana Paula Renault para o BBB26

Aline Campos comentou críticas ao visual de Ana Paula Renault no BBB 26 nesta terça-feira (20), após eliminação no primeiro paredão. A atriz participou do Bate-Papo BBB e reagiu a um vídeo polêmico exibido pela produção. A dançarina foi eliminada do jogo com 61,64% da média dos votos.

Durante a entrevista apresentada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a produção mostrou novamente o registro em que Ana Paula avalia um look usado por Aline. O momento foi retomado para que a eliminada pudesse rever as falas na íntegra e comentar o impacto das declarações.

Antes disso, Aline já havia avaliado o visual de Ana Paula para o perfil do programa. A ex-sister afirmou: “Se ela queria um look apagado e sem personalidade, ela conseguiu. Tá, mas esse aqui é o look que ela escolheu para o perfil do Big Brother? Nossa... É apagado, né? Porque ficou tipo da cor dela, tom sobre tom. Pode ter sido isso que ela escolheu: um monocromático sem sal. Meteu ali um scapinzinho, um peixinho. Por que botou esse peixe assim? Tanta opção de look, né? Mas ok, acho que são escolhas."

Ela continua: "Um laço que não tá um laço pra fora, assim, caído . Se ela queria um look apagado e sem personalidade, ela conseguiu. E aí as atitudes dela, às vezes grotescas e extravagantes. Ah, ela é muito chata. Pode compor o look dela, né? Eu nunca usaria. Mas tá bem.”

REVANCHE! Aline avalia look de Ana Paula para o #BBB26: “Apagada né, sem sal. Se ela queria um look apagado e sem personalidade conseguiu, eu nunca usaria”.

Vídeo exibido pela produção

No vídeo mostrado no programa, Ana Paula comenta a roupa usada por Aline em um evento. A ex-BBB afirmou: “Era o Prêmio Multishow. Prêmio, tipo aquelas coisas aguardadas que as pessoas se matam pelo convite. E ela foi vibes executiva de filme pornô. Ou não? Ou eu estou louca? Não, foi sim, não está bom. Scarpin, uma saia, um blazer e um cropped”.

Na sequência, Ana Paula continuou a avaliação. “Não, para Prêmio Multishow, aliás, para lugar nenhum. Só se fosse mesmo para um escritório, mas ia ter que trocar o cropped e colocar uma camiseta porque não pode aparecer barriguinha no trabalho. É, filha, na minha opinião estava bom para fazer outra coisa”, completou.

Ao assistir novamente ao vídeo, Aline reagiu de forma direta. “Nossa, foi pior do que o que eu falei para ela. Nossa, ela é baixa”, afirmou.

Ceci Ribeiro comentou o impacto da fala. “Ela admitiu que realmente foi uma fala infeliz, apesar de que ela nem tem ideia na verdade da potência dessa fala, porque você lembrava de uma maneira e não foi exatamente como você lembrou”, analisou.

Aline falou novamente da gravidade do conteúdo exibido. “Foi pior até eu acho. Executiva de filme pornô? Foi pior. Foi péssimo”, declarou. A apresentadora disse que o vídeo circulou desde o início da polêmica e precisava ser revisto para esclarecer o alcance das falas.

Ceci Ribeiro completou: “Esse vídeo rodou desde que essa história surgiu lá dentro. As pessoas foram atrás, a gente fez questão de te mostrar até para você saber exatamente que fala foi essa e que peso ela teve. E ninguém pode diminuir o peso que isso teve pra você”.

No encerramento do assunto, Aline falou sobre perdão e limites pessoais. “Ninguém pode diminuir, claro. E cada um tem uma história de vida, o que passa, as dores que passa, os estereótipos que são criados em cima da imagem para poder chegar onde se chega, pode ser que para algumas pessoas isso tenha sido só uma brincadeira, só uma zoeira, mas quem apanha sente, e principalmente se você apanha em cima de uma ferida que já existiu. É isso, ela está perdoada nesse sentido, e na verdade eu não vou precisar nunca mais olhar na cara dela, isso é maravilhoso”, concluiu.

