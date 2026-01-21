Ana Paula Renault elogiou a postura de Chaiany de Andrade no BBB 26. Em conversa com Marciele Albuquerque e Samira Sagr, a loira apontou a coragem da sister em enfrentar os veteranos Sarah Andrade e Jonas Sulzbach durante a dinâmica “Sincerão”, ocorrida na última segunda-feira (21).
“É o que eu falo: ela é corajosa. Eu gosto desse tipo de gente”, começou Ana Paula. Segundo a sister, apesar de a atitude da colega de confinamento ter sido arriscada, também foi uma demonstração de força.
“Ela pode ter sido Kamikaze, né, para se matar. Mas que ela tem culhão, tem força, disposição… Ela foi kamikaze para ir lá, estourar e se matar”, completou a loira.
Em seguida, Samira opina sobre a postura de Chaiany. “Mas eu também vejo que talvez que já fez isso para mostrar que ela não está para brincadeira”, disparou. Sem titubear, Renault volta a elogiar as atitudes da sister. “O que é ótimo também. Quem está aqui para brincadeira?”, finalizou a loira.
Chaiany entrou no reality show no último domingo (18), após participar da Casa de Vidro e resistir a seis dias vivendo apenas de água e bolachas de água e sal no Quarto Branco.
Chaiany x veteranos
Durante o "Sincerão", Chaiany apontou Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach como os brothers que ela não gostaria que vencessem o BBB 26. Após a dinâmica, a participante do grupo pipoca foi confrontada por Sarah e Jonas.
"Estou achando maravilhoso, estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir", disparou Sarah sobre o conflito com Chaiany.
A integrante do grupo pipoca ainda acusou Jonas de olhá-la com cara de raiva durante a dinâmica. "Uma das primeiras informações que eu recebi foi de que 'Pipoca não se vota em si'. Já chegou aí", rebateu o brother.
Chaiany afirmou não ter entrado no combinado dos colegas de grupo e demonstrou não se sentir intimidada pelos veteranos. "Para mim, vocês são concorrência", declarou a sister.