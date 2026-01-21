Reprodução/Instagram/Virginia Virgínia viaja para ver Vini Jr. e leva esquipe junto.

Haja amor! Virgínia Fonseca viajou para Madri, na Espanha, para encontrar o seu amado, o jogador Vini Jr. Faltando menos de um mês para o início do carnaval, a influenciadora, que vai estrear como Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio, levou uma equipe para auxiliá-la a manter o foco na reta final do processo de preparação para a Sapucaí.

Nesta quarta-feira (21), nos Stories do Instagram, a loira explicou porque os profissionais a acompanharam na viagem. “Vim ficar um pouco com meu gato, mas a rotina puxada pré-carnaval continua. Trouxe treinador, trouxe o Carlinhos (Salgueiro) para a aula de samba, trouxe a Mércia", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.





Com pique total, a loira já acordou pronta para se exercitar. "Bom dia! Já cheguei, já tomei banho, já estou aqui com roupa para ir treinar porque... é meus amores, o 'pau tora'. Continua do mesmo jeito”, disse Virgínia.

Em seguida, a influenciadora explicou a função de cada um dos profissionais que a ajudam na preparação para o carnaval 2026 .

"Trouxe meu treinador, vou mostrar para vocês depois; trouxe também para Madri, o Carlinhos, para a gente ensaiar samba; trouxe a Mércia, que está me ajudando também na questão da alimentação, para eu comer certinho, seguir a dieta e tudo mais”, finalizou Virgínia.

Foco na Sapucaí

Ainda nos Stories, a influenciadora compartilhou detalhes da dieta regrada, composta majoritariamente por legumes e proteínas. A loira ainda mostrou parte de sua rotina de treinos de musculação e ensaios de samba.





Segundo ela, seu personal trainer não tem permissão para orientá-la na academia que ela frequenta em Madri. Por esta razão, a loira precisou pagar uma mensalidade para o educador físico.