TikTok Pocah sobe bêbada ao palco de Anitta e relembra 8 anos sem se falarem

Pocah participou de surpresa do show de Anitta, realizado na terça-feira (20), no Rio de Janeiro, durante a turnê Ensaios da Anitta. A cantora subiu ao palco após consumir bebida alcoólica, cantou com a anfitriã e revelou que as duas ficaram oito anos sem se falar.

O Portal iG acompanhou o primeiro dia dos Ensaios da Anitta no Rio de Janeiro e conversou com a cantora sobre o evento, o momento pessoal e profissional, além de temas ligados à espiritualidade, autocuidado e relação com o público.

Participação surpresa e pedidos no palco

Pocah não estava na lista oficial de participações especiais. A funkeira contou que foi pega de surpresa ao ser convidada para subir ao palco. “Eu estava ali, amiga, em uma loucura, abriram a roda, eu dançando no meio, pulando. Daqui a pouco falaram assim: 'Vamos cantar com a Anitta?'. Eu estava assim... Travada”, afirmou.

No palco, as duas cantaram “Brincadeira Gostosa”, faixa do repertório dos Ensaios da Anitta. Pocah aproveitou o espaço para pedir divulgação da música. “Amiga, por favor, queira divulgar essa música. Vamos que essa música é mara!”, disse a cantora. Anitta entrou na brincadeira e incentivou o público. “Estamos aqui, meu amor, cantando, gente quem ama a Pocah dá um grito”, afirmou, enquanto a plateia respondia em coro.

A situação ganhou ainda mais repercussão quando Anitta comentou sobre o estado da amiga. “Depois de várias Beats, né?”, disse a cantora, antes de conduzir Pocah para fora do palco. Em tom de cautela, completou: “Então está ótimo, vamos indo, amiga, porque [com] uma Beats e um microfone na mão... A gente sempre fica preocupado”.

Mesmo após a retirada, Pocah voltou a falar sobre a divulgação da música. “Isso, amiga, realmente e agora vou até te pedir para divulgar mais a nossa música, espero que nossa amizade não esteja abalada”, afirmou, rindo. Anitta respondeu: “Não está. Tá nada, menina!”.

Revelação do passado e reação do público

Animada com os gritos da plateia, Pocah acabou expondo um detalhe do passado da amizade com Anitta. “Isso, gente, grita bastante para ela continuar minha amiga e a gente não parar de se falar... Se não leva oito anos de novo para a gente voltar a ser amiga... Essa aqui não sou eu, amanhã... Culpa da Beats, tá?”, declarou.

Rindo, Anitta falou novamente que bebida alcoólica e microfone formam uma combinação perigosa, mantendo o clima leve e bem-humorado do momento que tomou conta do show.

Durante a cobertura do Portal iG, Anitta também falou sobre a rotina intensa e a dificuldade em manter dieta rígida. “Eu não consigo fazer dieta. Tem um dragão que mora dentro de mim que só a meditação não resolve. Pra ele não explodir, eu como um doce”, disse, aos risos.

A cantora disse que tenta manter equilíbrio na alimentação. “Eu como salada, tudo saudável, mas no final tenho que meter um doce. Minha tia é doceira, hoje mesmo chegou com rocambole, pudim. Aí não tem como”, completou.

Anitta ainda falu da importância dos treinos físicos. “Treinar eu tenho que fazer. Tô tentando. Quando dá, tá sendo perfeito”, afirmou, ao falar sobre bem-estar físico e mental.

Sobre o conceito dos Ensaios da Anitta, a artista explicou a ligação com espiritualidade e autoconhecimento. “Sou muito ligada em tudo que vai me ajudar a ter um entendimento melhor de mim mesma, de como eu posso melhorar, evoluir”, disse. Segundo ela, o evento mostra que é possível buscar o místico sem perder a identidade. “Pra curtir essas coisas, você não precisa deixar de ser quem você é. Dá pra continuar sendo quem você é, com as melhores partes”.

A cantora também comentou que costuma lançar músicas no fim do ano para integrar ao repertório do evento. “São músicas com a vibe do ensaio, pra cantar aqui mesmo”, explicou, ao afirmar que observa com atenção os looks usados pelo público.

Por fim, Anitta revelou que 2025 foi marcado por descanso e recolhimento. “Foi um ano que eu só descansei. Me mudei de casa e não queria trabalhar mesmo. Teve fase de ficar dois meses sem sair de casa”, contou, ao dizer que o período serviu para recuperar energias.

A artista ainda citou favoritos no “BBB 26”. “O Juliano Floss é um grande amigo há muito tempo, não é segredo. Também gosto muito do Babu, ele é uma pessoa sensacional. E agora tô torcendo pra Chaiany também”, declarou, ao comentar rapidamente sobre o reality.

