Reprodução Instagram @gildovigor Tati Machado, Ana Maria Braga e Gil do Vigor

Ana Maria Braga, de 76 anos, se afastará do "Mais Você", atração diária que apresenta na grade matutina da Rede Globo. Entre os dias 5 a 27 de setembro, a titular do programa estará de férias e deve fazer uma viagem internacional para a Itália.



Os escalados para suprir a ausência da veterana foram a jornalista Tati Machado e o ex-BBB e economista Gil do Vigor. Em outras ocasiões, Ana Maria costumava ser substituída por Talitha Morete e Fabrício Battaglini.







"Não lembro a última vez que tirei férias, a não ser para trabalhar. Mas assim não vale, porque a gente continua trabalhando", brincou a apresentadora no "Mais Você".

"Claro que a gente vai sentir falta daqui, vai sentir sua falta. Mas eu tenho uma informação em primeiríssima mão. Uma pessoa muito especial vai estar aqui para tocar o 'Mais Você' nessas três semanas: Tati Machado", antecipou ela.

Tati comentou sobre a responsabilidade de assumir o programa da apresentadora e revelou que dividiria o comando da atração com Gil do Vigor. "Vou voltar para a TV dia 8 de setembro com a missão de cobrir as férias da Ana Maria Braga junto com meu amigo Gil do Vigor. Muito feliz e honrada. Espero, de verdade, deixar todos orgulhosos", disse na web.

Além da loira, o programa contará com a baixa de Fabio Caniatto, o intérprete do Louro Mané. O ex-BBB também se pronunciou sobre a escalação como substituto de Ana Maria Braga.

"Gente, EU estou vigorando. Eu e minha amiga, Tati Machado, recebemos a missão de comandar o 'Mais Você' enquanto nossa amada Ana Maria Braga e o Louro tiram férias! Eu nem tenho palavras pra agradecer tanta confiança. Vamos dar todo o nosso amor e energia e vamos cuidar da sua casinha com todo o carinho", escreveu ele no X, antigo Twitter.