Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach.

André Luiz Frambach, marido de Larissa Manoela, saiu em defesa da atriz após polêmica com João Guilherme. Nesta segunda-feira (19), a global foi alvo de críticas nas redes sociais após defender Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26, conhecida por praticar e defender a meditação durante sua participação no reality.

Após a atriz sair em defesa de Aline, João Guilherme - que é ex-namorado de Larissa Manoela - publicou uma foto de Maísa Silva ao lado de Ana Paula Renault, que integra o grupo de veteranos BBB 26, e travou uma rivalidade com Aline Campos dentro do confinamento. Na legenda da publicação, o ator escreveu: “Aquela amiga que está sempre certa…”.





Diante da situação, André Luiz Frambach também se pronunciou nas redes sociais. Em uma interação com um usuário do Twitter, o ator criticou Ana Paula Renault, comparando-a com o ex-BBB Pedro, que desistiu do reality após tentar beijar uma sister à força.

"Não estou falando dele [Pedro] e nem quero falar, só nojo. Agora, sobre essa situação, talvez ela [Ana Paula] tenha enxergado rápido, porque talvez dentro dela também há algo desse mau caratismo também, por isso viu tão rápido", escreveu Frambach. O ator apagou a postagem poucos minutos depois.





Após grande repercussão nas redes sociais, João Guilherme utilizou as redes sociais para negar a indireta para a ex-namorada. "Nem tudo é indireta pra alguém… a edição hitou e eu tenho meus favoritos", escreveu o ator no X.