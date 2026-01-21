Reprodução/ TV Globo Aline e Jonas no "BBB 26"

A proximidade de Aline Campos e Jonas Sulzbach não passou despercebida pelo público que acompanha o "Big Brother Brasil 2026". Muitos, inclusive, levantavam a possibilidade dos famosos terem se relacionado fora do programa.



Nesta quarta-feira (21), durante participação no "Bate-Papo BBB", a ex-competidora do reality global foi questionada sobre isso. Sem fugir da resposta, ela abriu o jogo e entregou se ficou ou não com o brother.





"Rolou uma 'fic' aqui fora que você e o Jonas já ficaram. É fato ou fic?", questionou Ceci Ribeiro, responsável pelo comando da atração que sabatina os eliminados junto com o ex-BBB Gil do Vigor.

Aline negou qualquer tipo de envolvimento amoroso com Jonas. De acordo com ela, caso os dois realmente tivessem ficado aqui fora, ela teria beijado o colega de confinamento no próprio programa.

"Não, é fic. Se não eu beijava ele lá. Nunca ficamos", garantiu a ex-dançarina do "Domingão do Faustão", frisando que ela e Sulzbach eram apenas amigos.

Eliminada

Aline Campos ostenta o título de primeira eliminada do "Big Brother Brasil 2026", conforme já apontado anteriormente pela enquete do iG Gente. A famosa levou a pior na disputa contra Ana Paula Renault e Milena.

Tadeu anunciou o resultado na edição de terça-feira (20). A sister recebeu 61,64% dos votos. "Logo no primeiro Paredão, temos uma representante de cada grupo: uma Pipoca, uma Camarote e uma Veterana. A força de quem já esteve nessa casa e fez muito sucesso. A força de quem tem uma carreira de muito sucesso e milhões de seguidores. A força de quem já entrou no BBB com apoio popular, vencendo uma Casa de Vidro. Quem é mais forte?", iniciou o apresentador.





"Essa menina pode estar chorando descontroladamente, mas, no instante seguinte, engole as lágrimas e vai enfrentar os adversários. A outra, desfila seu 'namastê', mas, quando é provocada, aciona o 'namastreta' e chama a rival para o Paredão sem medo. E a terceira mostra que sempre será ela, do jeitinho que a gente conheceu há 10 anos atrás. Doa a quem doer, mesmo que doa nela própria.

Essa Eliminação, na primeira semana, é muito dolorida. A gente esperou tanto tempo para te ver nessa casa. E quem sai hoje é você: Aline", finalizou.