Reprodução/TV Globo Aline Campos deixou o BBB 26

Aline Campos foi a grande eliminada do BBB 26 na última terça-feira (20). Nacionalmente conhecida por ter sido bailarina do Faustão e estrelar campanhas publicitárias no segmento de cervejas, a atriz acabou se dando mal na atração da Globo.

A participante do Camarote, que já entrou no programa relembrando seu maior desafeto, Ana Paula Renault, após a jornalista ter criticado seu look em um programa do Multishow e comparado sua roupa à de uma acompanhante de luxo, enfrentou um paredão fortíssimo.

De um lado, estava sua maior rival, Ana Paula; do outro, uma aliada da "Olha Ela". Aline chegou a discutir com a loira em diversas situações, desde o Sincerão, dinâmica da Globo para lavar a roupa suja, até a chamada "briga do ovo", quando Renault deixou claro que não cederia ovos à adversária.

A sister, defensora do discurso do "namastê", virou alvo de inúmeros comentários nas redes sociais. "A versão Aline Campos ex-BBB, tem, sim, um ar de superioridade e arrogância, tanto na fala quanto nos trejeitos, mas tem gente que não está preparada para isso", disse uma internauta. "O tanto de famoso que tuitou falando mal da Aline Campos ex-BBB… Se preparem, porque daqui a 10 anos ela vai querer tirar satisfação com todos vocês", comentou outro.

Vale ressaltar que foi Aline quem optou por enfrentar Ana Paula na berlinda. Após ser indicada por Marcelo, a atriz usou o poder do contragolpe e puxou a jornalista para o paredão. A participante do Camarote chegou a afirmar que não tinha receio de enfrentá-la.

"Você é chata para c*ralho. Você é a maior planta desta edição. Acho que você deu um tiro no pé ao me colocar no paredão", disparou Ana. "Vamos ver, então. Eu não tenho medo de você. Você fala tanto que é coração, mas acho que está com o coração congelado", retrucou Aline.

Namastê ou namastreta?

Reprodução/X Aline Campos é detonada no X

Ao se declarar adepta das boas energias e da meditação, o discurso da sister não convenceu parte do público. Nas redes sociais, fãs do Big Brother questionaram o fato de Aline ter resgatado uma rusga antiga com Ana Paula, mesmo se apresentando como uma pessoa espiritualizada. Aline foi eliminada com 61,64%. Milena pontuou 32,50% e Ana Paula recebeu apenas 5,86% da preferência dos votos.

Entenda: BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61% dos votos



"Aline, você não deveria ter puxado um assunto de 10 anos atrás para dentro de um jogo em que o público não quer saber disso. Vida que segue e namastê", escreveu um. "Por isso não gosto desse povo 'namastê' demais: quem performa muita paz de espírito é porque não tem nenhuma, aí tenta se convencer e convencer os outros de que tem", criticou outra.



