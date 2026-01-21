Reprodução/@gustavomendes Gustavo Mendes tem conta reativada

O perfil do humorista, ator e criador de conteúdo para as redes sociais Gustavo Mendes voltou ao ar após uma decisão judicial liminar, em ação conduzida pelo escritório Ribeiro Arruda Advogados, que garantiu a primeira reativação da conta após a suspensão considerada indevida.

A conta do artista estava desativada desde 11 de janeiro de 2026, após um bloqueio realizado automaticamente pela plataforma, sob alegações de violações às diretrizes da comunidade, porém sem qualquer justificativa concreta.

No processo, foi demonstrado que não existia nenhuma publicação "errada", tampouco incongruente com as regras da rede social.

Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfatizou que o risco de dano era iminente, destacando que a manutenção da suspensão prejudicava a divulgação do espetáculo "A Manhã Seguinte", que está em cartaz. Além disso, a situação gerava o descumprimento de obrigações contratuais publicitárias assumidas pelo ator.

A decisão considerou que os prejuízos eram reais e crescentes, atingindo diretamente a atividade profissional do artista. Diante desse cenário, o relator determinou que a plataforma reativasse o perfil com o restabelecimento de todas as funcionalidades, no prazo de 24 horas, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Todo o processo esteve sob os cuidados do advogado e noivo do ator, Lucas Ribeiro Arruda, que conduziu o caso e demonstrou a ilegalidade da suspensão, além da ausência de procedimento adequado por parte da plataforma.

Em cartaz

Gustavo Mendes está em cartaz em São Paulo com o espetáculo "A Manhã Seguinte", no Teatro Villa-Lobos, com apresentações até o dia 8 de março. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla e também na bilheteria do teatro. A suspensão do Instagram vinha atrapalhando a divulgação da peça, que utiliza a rede social como principal canal de comunicação com o público.

"A Justiça reconheceu que a retirada injustificada do perfil causava danos reais e imediatos ao exercício profissional do artista", afirmou o advogado responsável.

Com a reativação da conta, Gustavo Mendes retomou seus trabalhos profissionais, incluindo a divulgação do espetáculo, parcerias comerciais e o desenvolvimento de novos projetos.

Quem é Gustavo Mendes?

Gustavo Mendes é um ator brasileiro, que ficou famoso por suas imitações a ex-presidente Dilma Rousseff, que o lançaram nacionalmente no mundo da internet. Além de suas participações em programas como Zorra Total, Agora é Tarde e no canal Multishow.

Chegou a interpretar o Colunista Social Eloy Di Marco, na novela Cheias de Charme (2012).



