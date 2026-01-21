Reprodução/ Instagram @margareth_serrao Margareth Serrão

Margareth Serrão, de 60 anos, está em casa nesta quarta-feira (21). A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, de 26, ganhou alta hospitalar na terça-feira (20), após ser submetida a vários exames.

A internação da famosa ocorreu após ela sofrer um acidente de carro em Goiânia, Goiás, na BR-153. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 54 milhões de seguidores, a ex-mulher de Zé Felipe explicou a situação.





"Cadê minha princesuxa? Graças a Deus, não deu nada, né?! Os exames. Está bem, está bonita", felicitou a apresentadora do SBT. Em diálogo com a filha, Margareth comentou que percebia um incômodo no peito, descrito por ela como uma inflamação. Em resposta, Virginia avaliou que o desconforto possivelmente era reflexo do choque provocado pelo acidente.



Entenda

A colisão foi registrada na BR-153, na altura do km 495, enquanto Margareth seguia viagem para realizar uma consulta médica. Conforme informado pela equipe de Virginia, um automóvel que trafegava à frente freou de forma inesperada, impedindo qualquer manobra de evasão e provocando o impacto. Com a batida, o carro ficou completamente destruído.

A influenciadora tomou conhecimento do ocorrido enquanto comandava uma live de sua própria marca. Diante da situação, e também após o cancelamento do ensaio da escola de samba Grande Rio por causa das chuvas intensas no Rio de Janeiro, ela reorganizou a agenda e embarcou imediatamente para Goiânia, onde passou a acompanhar a mãe de perto.

Solteira

Reprodução/ Instagram Danilo Nascimento e Margareth Serrão

No dia 30 de dezembro, Margareth Serrão e Danilo Nascimento anunciaram o fim do relacionamento, que durou aproximadamente 11 meses.

"Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será“, declarou a mãe de Virginia na ocasião.

"Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês“, finalizou.



