Reprodução/Internet SBT suspendeu projeto de programa esportivo com Benjamin Back para o horário do almoço

Os planos do SBT para lançar um novo programa esportivo na hora do almoço permanecem apenas no papel. A emissora desejava estrear a atração, que seria apresentada por Benjamin Back, mas o projeto não avançou. Com a paralisação, o futuro do apresentador na casa volta a ser uma incógnita, e não há certeza sobre sua permanência.

Segundo o colunista Flávio Ricco, a ideia do novo programa é defendida principalmente pelo departamento comercial do. A área vê a atração como uma oportunidade para atrair novos anunciantes para a Copa do Mundo de 2026 e, assim, expandir as entregas comerciais relacionadas ao evento esportivo que a emissora exibirá em parceria com a N Sports.

Fim do Arena SBT

No entanto, nenhuma decisão importante será tomada durante o mês de janeiro. A definição sobre o programa esportivo da hora do almoço e outros ajustes na grade de programação aguardam o retorno de Daniela Beyruti, presidente do. A executiva, que está de férias, só baterá o martelo sobre os novos projetos da emissora a partir de fevereiro.

Além disso, a indefinição sobre o destino de Benjamin Back não é uma novidade nos bastidores da emissora. A situação de incerteza começou com o fim do Arena SBT, cancelado para dar lugar a um novo programa comandado por Galvão Bueno. A mudança fez parte de uma estratégia para integrar o narrador à grade fixa do canal e ajudar a promover o torneio de seleções da Fifa.

O novo projeto de Galvão Bueno, previsto para as noites de segunda-feira, foi idealizado como uma mescla de esporte e entretenimento, com debates e quadros especiais. A produção, que contará com a participação de Mauro Naves, foi inspirada em formatos que o narrador já comandou em outras emissoras, mas com uma linguagem adaptada ao público do SBT.