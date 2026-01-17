O vencedor da primeira prova do Anjo o Big Brother Brasil 26 foi o Jonas. Na tarde deste sábado (17), o desafio teve duas etapas: na primeira os participantes deveriam estar em duplas. Um jogador ficava dentro da sala de montagem e outro ficava em um circuito. Quem ficava no circuito, apertava o botão para acionar o cronômetro da prova, depois andar por cima das barras de chocolate e buscar os códigos de barra que eram lidos com um celular.
Nesse momento, uma mensagem de áudio, revelava o número da posição e o sabor do chocolate. O parceiro que estava na sala de montagem recebia a mensagem e deveria encaixar na posição correspondente ao sabor. O objetivo final da prova era 6 chocolates nas posições corretas e depois apertar um botão. Caso o jogador desta sala apertasse o botão faltando um chocolate ou com erro a dupla era eliminada.
Após sobrar uma dupla, os dois participantes disputariam a segunda fase entre si.
As duplas se dividiram da seguinte maneira:
- 1 - Aline e Sol
- 2 - Marcelo e Maxiane
- 3 - Breno e Milena
- 4 - Jonas e Sarah
- 5 - Edilson e Juliano
- 6 - Paulo e Pedro
- 7 - Brigido e Solange
- 8 - Babu e Ana Paula
- 9 - Marciele e Samira
Durante a prova, os participantes correram contra o tempo para ganhar a primeira fase da disputa. Mas, quando chegou a vez de Paulo e Pedro disputarem, a dinâmica não foi bem.
Paulo ficou na parte de identificação dos chocolates enquanto Pedro ficou na sala de montagem recebendo as mensagens. Quando Paulo começou a correr e as mensagens de voz começaram a chegar, Pedro perguntou se ele deveria apertar o botão. Nesse momento, Paulo disse que não e Pedro apertou. Em seguida, Tadeu Schimit anunciou que os dois estavam eliminados.
Ao voltarem para dentro da casa, Paulo contou o que aconteceu no quarto e todos os participantes da casa ficaram nervosos e chateados com Pedro. Aline Campos disse que estava cada vez mais difícil de defendê-lo e Juliano Floss discutiu com o rapaz que tentou se aproximar de paulo, mas o brother saiu da cama.
A segunda etapa foi disputada entre os veteranos Sarah e Jonas. O objetivo era encontrar um chocolate de cada sabor no circuito, mas quem encontrasse três tipos específicos primeiro, seria o primeiro anjo do BBB26.
Após a vitória, Jonas deu o colar do monstro para Marcelo e disse: “O bebinho, pra ele aprender um pouquinho a se comportar nas festas. E acho que ele me deu alvo também.”
Marcelo respondeu: “Tudo é achismo aqui.”
E o clima não ficou bom entre ambos.