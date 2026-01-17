Reprodução das Redes Sociais Jonas venceu a prova do anjo no BBB26

O vencedor da primeira prova do Anjo o Big Brother Brasil 26 foi o Jonas. Na tarde deste sábado (17), o desafio teve duas etapas: na primeira os participantes deveriam estar em duplas. Um jogador ficava dentro da sala de montagem e outro ficava em um circuito. Quem ficava no circuito, apertava o botão para acionar o cronômetro da prova, depois andar por cima das barras de chocolate e buscar os códigos de barra que eram lidos com um celular.

Nesse momento, uma mensagem de áudio, revelava o número da posição e o sabor do chocolate. O parceiro que estava na sala de montagem recebia a mensagem e deveria encaixar na posição correspondente ao sabor. O objetivo final da prova era 6 chocolates nas posições corretas e depois apertar um botão. Caso o jogador desta sala apertasse o botão faltando um chocolate ou com erro a dupla era eliminada.

Após sobrar uma dupla, os dois participantes disputariam a segunda fase entre si.

As duplas se dividiram da seguinte maneira:

1 - Aline e Sol

2 - Marcelo e Maxiane

3 - Breno e Milena

4 - Jonas e Sarah

5 - Edilson e Juliano

6 - Paulo e Pedro

7 - Brigido e Solange

8 - Babu e Ana Paula

9 - Marciele e Samira



Durante a prova, os participantes correram contra o tempo para ganhar a primeira fase da disputa. Mas, quando chegou a vez de Paulo e Pedro disputarem, a dinâmica não foi bem.

Paulo ficou na parte de identificação dos chocolates enquanto Pedro ficou na sala de montagem recebendo as mensagens. Quando Paulo começou a correr e as mensagens de voz começaram a chegar, Pedro perguntou se ele deveria apertar o botão. Nesse momento, Paulo disse que não e Pedro apertou. Em seguida, Tadeu Schimit anunciou que os dois estavam eliminados.

Brother apertou o botão após questionar Paulo e ouvir a resposta que não era para apertar. A atitude causou confusão na casa. pic.twitter.com/ZHoWiZuKZm — iG (@iG) January 17, 2026





Ao voltarem para dentro da casa, Paulo contou o que aconteceu no quarto e todos os participantes da casa ficaram nervosos e chateados com Pedro. Aline Campos disse que estava cada vez mais difícil de defendê-lo e Juliano Floss discutiu com o rapaz que tentou se aproximar de paulo, mas o brother saiu da cama.

Brother afirma que Pedro está fazendo as coisas erradas de propósito pic.twitter.com/QhVvuYmzEk — iG (@iG) January 17, 2026









A segunda etapa foi disputada entre os veteranos Sarah e Jonas. O objetivo era encontrar um chocolate de cada sabor no circuito, mas quem encontrasse três tipos específicos primeiro, seria o primeiro anjo do BBB26.





Após a vitória, Jonas deu o colar do monstro para Marcelo e disse: “O bebinho, pra ele aprender um pouquinho a se comportar nas festas. E acho que ele me deu alvo também.”

Marcelo respondeu: “Tudo é achismo aqui.”

E o clima não ficou bom entre ambos.



