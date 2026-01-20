Reprodução/TV Globo Chaiany e Sarah discutem no Sincerão

O clima pegou fogo na casa mais vigiada do Brasil durante a edição do Sincerão da última segunda-feira (19). A briga que chamou a atenção do público e gerou muitos comentários nas redes sociais foi protagonizada por Sarah Andrade e pela integrante do grupo Pipoca, Chaiany. A rusga direta evidenciou que as duas não estão se dando bem nesta temporada, inclusive com trocas de acusações.

Tudo começou quando a dinâmica pediu que os participantes apontassem quem "não queriam que ganhasse o programa de jeito nenhum". Sarah, veterana da edição 21, fez questão de mirar na nova participante.

A novata logo interrompeu a veterana. Bastante chateada, a participante do grupo Pipoca rebateu as críticas e disparou contra Sarah: “Se eu sou falsa, aprendi com você”. Os brothers ficaram atônitos ao presenciarem a cena no jardim.

Chaiany seguiu com seu desabafo, ressaltando que Sarah utiliza sua experiência em realities para ludibriar o público e os colegas de confinamento. "Você fala de estratégia, mas o que eu vejo é conveniência", afirmou. Andrade, por sua vez, continuou com sua análise de jogo: "Eu só estou expondo o que vejo aqui dentro 24 horas por dia. Se a verdade dói, o problema não é meu".

O Sincerão chegou ao fim, mas o embate se tornou um dos assuntos mais comentados dentro da casa.

Sobre o BBB 26



Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou no início de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.

❗️ @ssarahandrade e Jonas não satisfeitos vão atrás de @chaiany_andrade e ainda debocha após a mesma dizer que é a opinião dela,não está indo na opinião de ninguém e Sarah diz:

- "Ninguém pensa tão IDIOTA assim não"!💥 pic.twitter.com/DnrfSa46Xm — GRUPO DA DOUTORA⚖️.REALITY!!! (@Reality80547164) January 20, 2026



