Larissa Manoela é detonada após fala no X

Na noite da última segunda-feira (19), Larissa Manoela se manifestou no X, antigo Twitter, sobre o BBB 26 após a discussão na dinâmica do Sincerão entre Ana Paula Renault e Aline Campos. A artista fez uma reflexão sobre meditação.

"Não entendi o problema com a meditação, se fizesse ou ao menos tentasse, talvez conseguisse analisar internamente quantas questões carrega. Nitidamente uma pessoa que não quer evoluir. Uma pena!", reforçou a artista, que está atualmente no ar em Êta Mundo Melhor!.

"Meditar no bbb? Me poupe Larissa Manoela", disse uma seguidora no X. "Larissa se você quer meditar medita na sua casa amor não vai pro BBB pra isso. Lá é para você ganhar dinheiro não para lavar a alma e purificar, quer isso? Vai para um retiro", comentou outra. "A Larissa Manoela foi defender a Aline e a meditação e o povo mandando ela ir ensinar os pais a meditar", ironizou um terceiro.





Confusão no reality

Aline x Ana Paula





Vale ressaltar que na dinâmica, Ana Paula contou o motivo que Aline não merecia vencer a atração. "Por motivo óbvio, ela me pôs no Paredão, e eu estou indo com a minha maior amiga, além de aliada. Uma mulher que eu aprendo todo dia com ela. Isso é um jogo de alianças, Aline. Você está num lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar. Isso aqui se chama BBB 26", disse a loira.

"A meditação faz parte da vida cotidiana de quem busca um alinhamento energético e uma coerência na vida", disse Aline, que também escolheu a adversária como alguém que não deve sair como a grande campeã do reality show.

Sobre o BBB 26

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou no início de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.