Reprodução/Internet Globo Esporte de Araraquara e São Carlos foi extinto pela emissora

A EPTV, retransmissora da Globo em São Paulo e em Minas Gerais, está atravessando um momento financeiro delicado. Com dificuldades para operar no azul desde o ano passado, ao ponto de ter cogitado sequer pagar o PLR dos funcionários celetistas.

A afiliada da maior emissora do país decidiu promover uma demissão em massa desde o início do ano, provocando o fim de diversas atrações, como o Globo Esporte de Araraquara e São Carlos e o Chega Aí, atração de entretenimento exibida aos sábados para Campinas, praça em que a empresa concentra seus negócios.

A reportagem da coluna apurou que mais de 50 funcionários daforam dispensados apenas nas duas primeiras semanas de 2026. Dentre os nomes mais significativos, estão os jornalistas Thales Rodrigues, âncora do Jornal da EPTV 2ª Edição em Varginha, interior de Minas Gerais, e Pedro Guilherme, apresentador do Globo Esporte de Araraquara e São Carlos. Nas redes sociais, os dois profissionais confirmaram os seus desligamentos.

“Hoje não darei boa noite! Fui dispensado. Um choque, tendo em vista a boa audiência do EPTV 2 e a ótima relação com a equipe. Eu entendo que as empresas de comunicação estão mudando. Funções deixam de existir e equipes são reduzidas; faz parte do jogo”, declarou Thales Rodrigues, substituído por um repórter no comando do noticioso.

No interior de São Paulo, o corte de Pedro Guilherme também culminou com o fim da versão regional do Globo Esporte. Agora, São Carlos e Araraquara assistem ao programa produzido por Campinas, cidade matriz da EPTV.

"Não faço mais parte do Grupo EP. O Globo Esporte regional foi descontinuado da praça de São Carlos, e uma parte da equipe que era dedicada apenas a esse projeto foi desligada. E também não integro mais a CBN Ribeirão, para a qual apresentava o Arena. Obrigado a todos que me deram a chance de viver esse sonho", afirmou o jornalista.

O Globo Esporte regional foi ao ar pela última vez na quarta-feira (14), com a apresentação de um repórter. No dia seguinte, a atração foi substituída pela versão campineira do programa, comandada por Bruna Ficagna.

Fim do Chega Aí

Em Campinas, o programa Chega Aí, que era exibido no início da tarde de sábado, saiu do ar em dezembro e não voltará ao ar em 2026. Praticamente toda a equipe da atração foi dispensada, com exceções pontuais para a manutenção do especial O Verão Tá On, que continuará em cartaz por mais algumas semanas. Depois disso, a faixa horária será ocupada por uma edição maior do Jornal da EPTV, que atualmente é exibido das 12h10 às 13h.

Demissão em massa

A coluna apurou que os cortes de programas e a demissão em massa causaram espanto nos bastidores da EPTV. A emissora, apesar de ser afiliada da Globo, conseguiu fechar um contrato de quase R$ 27 milhões anuais com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no final de 2025, para assumir a produção de conteúdo digital e a administração da TV ALESP.

Teoricamente, o Grupo EP deveria estar fazendo investimentos para atender a nova demanda, e não promovendo uma demissão e apelando para cortes estruturais. Procurada pela reportagem, o Grupo EP não se manifestou até o momento da publicação deste texto.