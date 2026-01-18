TV Globo Conheça os quatro participantes que venceram o Quarto Branco

Após seis dias de confinamento e mais de 120 horas no temido Quarto Branco, quatro participantes conseguiram garantir vagas no BBB 26. A dinâmica chegou ao fim na madrugada deste domingo (18) e os brothers já entraram na casa mais vigiada do Brasil. Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus foram os últimos a permanecer no espaço.

A escolha ocorreu após uma prova de resistência em que consitia que os competidores ficassem em pé de uma plataforma. Rafaella, que disputava uma das vagas, desamaiou durante a prova e foi desclassificada.

Além de conquistarem a entrada definitiva na casa, os participantes que resistiram até o fim também receberam benefícios. Os quatro garantiram acesso ao VIP e imunidade na primeira semana de confinamento.

De início, apenas duas vagas seriam destinadas aos participantes confinados no Quarto Branco na edição deste ano. No entanto, com a saída de Henri Castelli do programa por motivos de saúde, uma vaga adicional acabou sendo aberta. Já na noite deste sábado (17), Tadeu Schmidt anunciou a liberação de mais um lugar no elenco.

Chaiany tem 25 anos, nasceu em Brasília e mora em São João da Aliança, em Goiás. Criada na roça, começou a trabalhar aos 10 anos e engravidou aos 15 anos de idade. Determinada e explosiva, vê o BBB como a chance de virar o jogo e transformar a vida da família.

Gabriela tem 21 anos, é estudante de Psicologia e mora em São Paulo capital. A jovem trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com autismo. Nos fins de semana, vende doces feitos pela mãe para sustentar a casa. Independente e determinada, sonha em abrir o próprio consultório e quer ganhar o prêmio para dar uma vida melhor à mãe e à irmã.

Leandro é produtor cultural e arte-educador, tem 42 anos e vive em Itapuã, Salvador, na Bahia. Criado pela avó, enfrentou dificuldades desde cedo e chegou a viver nas ruas durante período da vida. O participante quer usar o BBB para garantir um futuro melhor para a filha de 11 anos através do prêmio milionário.

Matheus é bancário de 25 anos e nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ex-jogador de futebol, complementa a renda dando aulas de boxe e como motorista de aplicativo na capital gaúcha. Ambicioso, acredita que o prêmio pode mudar a vida e proporcionar novas oportunidades para a família e para os projetos pessoais que planeja realizar.